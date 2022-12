Altagamma: Matteo Lunelli confermato presidente

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'assemblea dei soci di Altagamma ha riconfermato, per il triennio 2023-2025, Matteo Lunelli (presidente e ad di Ferrari Trento) come presidente della Fondazione e rinnovato gli organi di governance nella misura del 30%. Lo si legge in una nota secondo cui "cresce la presenza delle donne che rappresentano circa il 27% del totale (20% in precedenza) e viene rispettata la rappresentatività dei diversi settori di Altagamma - moda, design, alimentare, ospitalità, motori, nautica, gioielleria e altri - in base al numero di soci aderenti". (ANSA).