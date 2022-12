Borsa: Asia chiude in calo con timori recessione e Covid in Cina

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori della recessione economica, all'inizio di una settimana cruciale per le banche centrali che decideranno nuovi rialzi dei tassi. In Cina tornano le preoccupazioni sul Covid e sull'allentamento delle misure di contenimento.

In flessione Tokyo (-0,21%). Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta lievemente sul dollaro, poco sopra a 137, e tratta a 144,10 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso in netto calo Hong Kong (-2%). Male anche Shanghai (-0,9%), Shenzhen (-0,7%), Seul (-0,67%) e Mumbai (-0,1%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dal Regno Unito attesa la bilancia commerciale e la produzione industriale.

