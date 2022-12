Ad Enit insignita onorificenza da Federazione italiana Cuochi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - L'amministratrice delegata dell'Enit Ivana Jelinic riceve il riconoscimento della Federazione Italiana Cuochi ed è inserita nell' albo d' onore delle Berrette Bianche Italiane insieme ad altre personalità del mondo delle istituzioni e della cultura del Bel Paese.

L' associazione che rappresenta in Italia più di 20 mila professionisti del settore conferisce alla Ad Enit Jelinic, presso la Camera presso l'aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari in Via degli Uffici del Vicario - il prestigioso onore per "l'incessante e pregevole opera a sostegno dei valori nazionali in ambito comunitario", iscrivendola all'Albo D'Onore della Federcuochi. L'evento prevede inoltre l'assegnazione di un riconoscimento alla carriera per oltre 240 chef italiani che hanno onorato la categoria con più di venticinque anni di professione.

"Solo italian sounding. Enit - dice la Jelinic - ha la grande responsabilità di promuovere la qualità dell'Italia. Dobbiamo imparare a portare il made in Italy sulle tavole del mondo. Nel prediligere il fusion abbiamo dimenticato l'orgoglio italiano.

Enit annuncia oggi un progetto di valorizzazione e recupero delle oltre 3 mila ricette tradizionali italiane che valorizzano i territori. Gli altri Paesi ne vantano solo una decina. Il cibo italiano simboleggia sicurezza alimentare e eccellenza. Pochi Paesi possono competere con l'Italia quanto ad attrattive enogastronomiche, i piatti della tradizione sono imitati in tutto il mondo e i cuochi sono ambasciatori dell'autenticità dell'arte del buon vivere all'italiana e richiama viaggiatori da tutti i continenti. La tavola è il primo network che fa sistema nel nome di uno degli emblemi più identitari dell'italianità. La buona cucina è espressione dell'eclettismo italiano e risponde al bisogno di ricerca di varietà di esperienze da parte dei viaggiatori di tutto il mondo, diventa scoperta, dedizione alla sperimentazione di sapori". (ANSA).