Lagarde, rischi notevoli per la stabilità finanziaria in Ue

"L'ambiente instabile" dovuto a diversi shock come guerra in Ucraina, pandemia e crisi energetica, "pone rischi notevoli alla stabilità finanziaria in Europa. Rischi accresciuti da prospettive economiche che si indeboliscono": lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, aprendo la conferenza dell'European Systemic Risk Board (ESRB).



Lagarde ha ricordato che in questo contesto "la politica monetaria si sta adeguando per assicurare che l'inflazione elevata non si consolidi e che torni al 2% nel medio termine".