Gentiloni, lavoriamo su manovra, lotta a evasione priorità

"Noi stiamo lavorando un po' sulla legge di bilancio italiana, adotteremo un'opinione la settimana prossima. I nostri principi" mi sembrano evidenti, basta leggersi il Pnrr o le raccomandazioni Ue per sapere che per noi sia la fatturazione elettronica che la lotta all'evasione sono grandi priorità". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni in conferenza stampa.



Sul Pnrr ha aggiunto: "Penso sempre che bisogna dare un messaggio di fiducia, ho potuto constatare attraverso i contatti con il governo italiano e con la presidente del Consiglio che l'impegno a rispettare obiettivi e scadenze del Pnrr è molto serio. Sappiamo che il governo precedente ha rispettato tutti gli obiettivi e abbiamo fiducia che lo faccia anche l'attuale governo e sono certo che i contatti di ieri tra

le autorità italiane, soprattutto il presidente della Repubblica, e la presidente della Commissione siano andati in questa direzione".