Borsa: Asia chiude in calo dopo i dati sul commercio in Cina

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori di una recessione negli Stati Uniti ed in vista delle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. Sui mercati pesano anche i dati del commercio in Cina, con l'export che ha registrato un tonfo annuo dell'8,7% (contro stime a -3,5%) e l'import del 10,6% (contro il -6%).

Chiusura in calo per Tokyo (-0,72%). Sul mercato valutario inizia a concretizzarsi il processo di rafforzamento dello yen, sul dollaro a un livello di 137,50, e sull'euro a 143,70. A contrattazioni ancora in corso sono negative anche Hong Kong (-0,86%), Shanghai (-0,41%), Seul (-0,43%) e Mumbai (-0,20%). In controtendenza Shenzhen (+0,11%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale della Germania, le vendite al dettaglio dell'Italia e il Pil finale del terzo trimestre dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attesi i dati sul costo del lavoro e della produttività.

Previste anche le variazioni settimanali delle scorte di petrolio (Eia). (ANSA).