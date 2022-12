Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio di Wall Street. Sui mercati permane l'incertezza sull'andamento della crescita globale. Gli investitori guardano anche alle prossime mosse delle banche centrali sul fronte dei tassi d'interesse. Sul versante valutario l'euro sul dollaro prosegue in rialzo a 1,0509. Prosegue invece il calo dei rendimenti dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 185 punti e il tasso del decennale italiano al 3,65%.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In terreno negativo Londra (-0,1%), Francoforte e Madrid (-0,2%) e Milano (-0,5%).

piatta Parigi (-0,02%). I listini sono appesantiti dalla farmaceutica (-1%) e dall'energia (-0,6%), quest'ultima con il petrolio che in calo. Il Wti scende a 76,83 dollari al barile (-0,2%) e il Brent a 82,39 dollari (-0,3%). In rialzo le utility (+0,1%), con il gas che sale. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento dell'1,3% a 136,6 euro al megawattora.

A Piazza Affari scivolano Diasorin (-3,1%), Mps (-3%), Fineco (-2,9%). Male anche Ferrari (-2,2%) e Saipem (-2,4%). Sugli scudi Erg (+2%). Avanzano Leonardo (+1,9%), Unicredit (+1,1%) e Generali (+0,7%). Positiva Tim (+0,2%), alle prese con le vicende legate alla Rete Unica. (ANSA).