Urso, 3,8 mld non utilizzati per Transizione 4.0, andrà avanti

"Per quanto riguarda il mio dicastero, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi" del Pnrr dell'anno ma - indica il ministro Adolfo Urso - "abbiamo una riserva di risorse finanziarie del Pnrr del piano Transizione 4.0, particolarmente importante. Sono rimasti tre miliardi e 800 milioni di euro non utilizzati malgrado le imprese abbiano molto attivato i meccanismi del credito d'imposta riferito a questa materia così significativa, che riguarda l'innovazione ecologica, la digitalizzazione, cioè la transizione, appunto, ecologica e digitale".



Si tratta di "strumenti corretti", che il Governo punta ora a utilizzare "per il prossimo anno"."Chiederemo, in un confronto direi costruttivo, certamente sereno, con la Commissione Europa, di poter utilizzare queste risorse per gli stessi strumenti che erano stati programmati, in un tempo più lungo".