Indice Pmi Italia risale a 48,9 punti in novembre

L'indice Pmi composito italiano di novembre è salito da 45,8 a 48,9 punti. E' il primo rialzo dopo una serie ininterrotta di cali registrati a partire dallo scorso mese di luglio, quando l'indice scese per la prima volta da gennaio a 48,4 punti. In rialzo sopra le stime da 46,4 a 49,5 punti l'indice Pmi dei servizi. previsto in crescita a 48,3 punti.

In calo l'indice Pmi composito francese, sceso in linea con le stime a 48,7 punti. Lo scorso ottobre era a quota 50,2 punti.

In calo oltre le attese da 51,7 a 49,3 punti l'indice del terziario, previsto in ribasso a 49,4 punti.

L'indice Pmi composito della Germania è salito invece meno delle stime a 46,3 punti. Lo scorso ottobre era a quota 45,1 punti e gli analisti avevano previsto un rialzo fino a 46,4 punti. E' sceso da 46,5 a 46,1 punti l'indice del terziario, atteso in calo a 46,4 punti.

In rialzo l'indice Pmi composito dell'Eurozona a 47,8 punti.

Il dato è in linea con le stime a fronte dei 47,3 punti segnati in ottobre. Scende da 48,6 a 48,5 punti l'indice dei servizi, che era atteso invariato rispetto al mese precedente.

Invariato il dato del Regno Unito, dove l'indice Pmi composito è rimasto fermo a 48,2 punti in novembre, contro un rialzo stimato a 48,3 punti. Stabile a 48,8 punti l'indice dei servizi, per il quale non era prevista nessuna variazione.

