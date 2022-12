Borsa Milano: in lieve calo, giù Nexi e Tim, corre Saipem

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Seduta in leggero calo per Piazza Affari (-0,30%) con in andamento non diverso dalle altre borse europee. A Milano pesano sul listino Nexi (-3,94%), Amplifon (-2,52%) e Tenaris (-1,53%) malgrado il buon andamento delle quotazioni del greggio. Continua a essere venuta Tim (-1,39% a 0,20) nell'incertezza che permane sulle mosse del governo.

Saipem (+2,3%) invece festeggia il miglioramento del rating da parte di S&P. Positive anche A2a (+0,61%) e la galassia Agnelli: Ferrari +0,51%, Iveco +0,50%, Stellantis +0,38%. Ancora male invece la Juve (-1,32%) (ANSA).