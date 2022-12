Borsa, Hong Kong apre a +2,93% con norme anti-Covid in Cina

(ANSA) - PECHINO, 05 DIC - La Borsa di Hong Kong balza in avvio di seduta sulle attese di un allentamento ulteriore da parte della Cina della 'tolleranza zero' delle norme draconiane di contenimento del Covid: l'indice Hang Seng segna in avvio un rialzo del 2,93%, a 19.221,68 punti.

L'indice Composite di Shanghai sale dello 0,82% a 3.181,92 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,59% a quota 2.056,68. (ANSA).