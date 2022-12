Pnrr: Fitto, non possiamo mancare gli obiettivi di dicembre

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Serve "visione" per assicurare "l'obiettivo immediato del 31 dicembre", perché "non possiamo permetterci di non centrare questo risultato". Lo ha detto il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto all'evento sul Pnrr. Sugli obiettivi di dicembre "l'intero governo è impegnato, dalla cabina di regia a singoli ministeri", ma "la nostra proiezione è al 2026". E per quello "la lettura del programma" del Pnrr "ci indica la necessità di una valutazione ambito per ambito", per comprendere dove, "per ragioni oggettive" visto che è stato scritto prima della guerra, ci sono "difficoltà" dovute ad esempio ai costi di energia e materie prime. (ANSA).