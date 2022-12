Più di 12 milioni italiani in viaggio per ponte 8 dicembre

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Saranno 12 milioni 183 mila gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del ponte del 8 dicembre secondo l'indagine di Federalberghi. Il 94.1% di loro (contro il 92.3% del 2021) resterà entro i confini nazionali mentre solo il 5.9% andrà all'estero (contro il 7.7%). Il 70.2% di chi sceglierà il Belpaese si muoverà nella regione di residenza. Le mete più gettonate saranno in montagna (28.5%), nelle località d'arte (27.8%) e di mare (13.1%). Seguono i laghi (5.3%) e le terme (5%). All'estero le mete più ambite saranno le grandi capitali europee (76.5%). Il giro di affari complessivo si attesta su 4,14 miliardi di euro. (ANSA).