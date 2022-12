Inflazione: da S.Benedetto bonus 500 euro ai dipendenti

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - I lavoratori italiani del Gruppo San Benedetto riceveranno un bonus di 500 euro da utilizzare come welfare nel mese di dicembre e potranno utilizzarlo per buoni spesa, pagamento bollette dei servizi energetici o per acquisto carburanti. Un riconoscimento deciso dal presidente Enrico Zoppas, che ha voluto ringraziare così tutti i suoi collaboratori per l'impegno e la flessibilità dimostrati nell'affrontare la complessità della stagione 2022, e la partecipazione alle iniziative di miglioramento continuo che hanno portato al premio 'Global Kaizen Award'. Tutti i lavoratori italiani del gruppo troveranno l'accredito nel portale welfare aziendale nel mese di dicembre.

Da alcuni anni San Benedetto ha integrato all'interno della sua strategia aziendale, il metodo Kaizen, originario della cultura giapponese, che punta al continuo miglioramento di tutti i processi aziendali. Un mix tra riflessione, creatività e convinzione che permette valorizza le persone che collaborano in azienda, ascoltando principalmente la voce di chi lavora e conosce quello che fa. (ANSA).