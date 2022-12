Ilo, Italia peggiore nel G20 per salari reali, -12% da 2008

I salari in Italia sono più bassi del 12% rispetto al 2008 in termini reali: è quanto emerge dal Global Wage Report 2022-23 presentato oggi dall'Ilo, Organizzazione internazionale del Lavoro secondo la quale "l'Australia e la Repubblica della Corea mostrano una crescita dei salari reali in forte aumento nel periodo 2008-22, mentre Italia, Giappone e Regno Unito sono gli unici paesi nel campione di economie avanzate del G20 dove i salari nel 2022 sono al di sotto del loro valore reale nel 2008. I salari reali nel 2022 - si legge - valevano il 12%, il 2% e il 4% meno che nel 2008 in Italia, Giappone e Regno Unito, rispettivamente".