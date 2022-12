Borsa: Europa apre cauta, si guarda a disoccupazione Usa

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Le Borse europee aprono caute in attesa del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti. Resta centrale il dibattito sull'andamento dell'inflazione in vista delle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse. I titoli di Stato si mostrano cauti con i rendimenti in lieve calo. Avvio in flessione per Parigi (-0,37%), Londra (-0,23%) e Francoforte (-0,15%). (ANSA).