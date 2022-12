Borsa: Asia chiude in calo, attesa per dati Usa

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle decisioni della Cina sul fronte della pandemia da Covid-19. C'è attesa anche per i dati sul mercato del lavoro che arriveranno dagli Stati Uniti.

In calo Tokyo (-1,59%), ai minimi in tre settimane. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica si assesta sui massimi in tre mesi e mezzo sul dollaro, a un livello di poco superiore a 135, e si apprezza anche sull'euro a 142,20. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione anche Hong Kong (-0,26%), Shanghai (-0,28%), Seul (-1,8%) e Mumbai (-0,9%). Piatta Shenzhen (+0,04%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i prezzi alla produzione dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attesi i dati sui nuovi lavoratori dipendenti, le retribuzioni e il tasso di disoccupazione. (ANSA).