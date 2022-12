Wartsila: assemblea lavoratori Trieste approva accordo

(ANSA) - TRIESTE, 01 DIC - L'assemblea dei lavoratori dello stabilimento Wartsila della Val Rosandra hanno approvato questa mattina l'accordo siglato, due notti fa, a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. All'assemblea hanno partecipato 700 lavoratori, alcuni dei quali in collegamento perché in smartworking, soltanto 11 hanno espresso parere contrario. (ANSA).