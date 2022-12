Ricerca e sviluppo,1 dollaro in Italia ne genera 4,29 di Pil

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Un dollaro investito in ricerca e sviluppo genera 9,60 dollari di Pil negli Stati Uniti, 5,29 dollari nell'Unione europea-area Euro, 4,55 nei paesi Ocse. Il moltiplicatore della spesa in ricerca e sviluppo è 4,29 in Italia, 4,89 in Francia e 6,08 in Germania. Lo rivela il rapporto "Crescere insieme" presentato oggi a Roma dal Centro economia digitale (Ced).

Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo pubblica, il moltiplicatore è 10,88 negli Usa, 6,18 nell'Unione europea-area Euro, 6,81 nei paesi Ocse. Per la ricerca e sviluppo privata il moltiplicatore è 9,09 negli Stati Uniti, 3,81 nell'Ue e 3,52 nei paesi Ocse. Il rapporto sottolinea l'eccellenza del modello tedesco di R&S pubblica, in particolare la Rete Fraunhofer.

