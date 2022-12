Prezzi guerra: freddo intacca le scorte, sale il gas

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Continua a correre il prezzo del gas in Europa mentre l'irrigidirsi delle temperature nel Vecchio Continente preoccupa i traders e intacca gli stoccaggi. In mattinata i future Ttf trattati sulla piazza di Amsterdam hanno registrato una fiammata del 12,7%, arrivando a sfiorare i 165 euro al megawattora, per poi ripiegare attorno ai 150 euro (+2,1%), nell'ennesima seduta di rialzo per il prezzo del metano. Sale anche il prezzo del petrolio, con il wti poco sotto quota 81 dollari al barile (+0,4%) e il brent che avanza dello 0,3% a 87,2 dollari. (ANSA).