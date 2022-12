Istat: tasso di occupazione sale al 60,5%, record dal 1977

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il tasso di occupazione sale al 60,5% a ottobre rispetto al mese precedente. E' il livello record dal 1977, primo anno della serie storica dell'Istat. Si è registrato un aumento di 82mila occupati su settembre, e di 496mila sull'anno. Nel complesso gli occupati a ottobre erano 23.231.000, superando per la prima volta il record pre pandemia del giugno 2019. A fare da traino, i dipendenti a tempo indeterminato che sono risultati 117mila in più su settembre e 502mila in più su ottobre 2021. Così il tasso di disoccupazione totale scende a ottobre al 7,8% (-0,1 punti) e quello giovanile cala al 23,9% (-0,2 punti). Il tasso di inattività diminuisce al 34,3% (-0,2 punti). Cala il numero di persone in cerca di lavoro (-0,4%, pari a -8mila unità rispetto a settembre) tra i maschi e in tutte le classi d'età a eccezione dei 25-34enni. La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,5%, pari a -62mila unità) coinvolge donne, 25-34enni e chi ha più di 50 anni. Rispetto a ottobre 2021, il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-14,0%, pari a -321mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, pari a -336mila).

