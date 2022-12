Gas vola sopra i 160 euro con il freddo e il calo delle scorte

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Prosegue la corsa del prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam in scia all'abbassamento delle temperature nel Vecchio Continente e alla conseguente riduzione degli stoccaggi, intaccati per far fronte all'arrivo del freddo.

I future Ttf hanno segnato un rialzo massimo del 12,7% a 164,96 euro, per poi ridurre il progresso all'8%, a quota 158 euro al megawattora. Negli ultimi tre giorni i prezzi sono lievitati di circa il 24% mentre nella settimana dal 22 al 29 novembre, secondo i dati del Gie, gli stoccaggi nella Ue sono scesi dal 94,6% al 93,2%. (ANSA).