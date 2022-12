Borsa: Europa chiude in rialzo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime decisioni delle banche centrali sul fronte dei tassi d'interesse. Si guarda anche agli Stati Uniti dopo l'indice sulla manifattura in calo più del previsto mentre domani è attesa il dato sulla disoccupazione.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In rialzo Francoforte (+0,65%), Madrid (+0,53%) e Parigi (+0,23%). In calo Londra (-0,19%). (ANSA).