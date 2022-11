Professioni:commercialisti'in salute',sale reddito di 1 su 2

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - Quasi un commercialista italiano su due dichiara di aver registrato un trend positivo del proprio reddito prodotto nel 2021 senza evidenti differenze di genere, il 47% degli uomini e il 41% delle donne. Lo rileva un sondaggio Swg presentato ai Magazzini del Cotone di Genova durante il convegno "Previdenza in tour2022 Verso nuove rotte - Strategie e strumenti di navigazione per i dottori commercialisti di domani' organizzato dalla Cassa Dottori Commercialisti.

"Dal sondaggio Swg a cui hanno risposto oltre 12 mila colleghi, nonostante le difficoltà emerge la fotografia di una categoria in buona salute e in crescita, che tiene in termini di nuovi iscritti e di volumi d'affari - sottolinea il presidente della Cassa Stefano Distilli - Abbiamo chiuso un assestamento di bilancio preventivo 2022 con un'ipotesi di avanzo di 331 milioni e anche nel 2023 prevediamo di gestire un patrimonio netto in crescita ben oltre i 10 miliardi".

"Un altro dato fondamentale emerso dal sondaggio è la consapevolezza dei professionisti di dover evolvere verso nuove forme di consulenza. La nostra professione può e deve svolgere un ruolo importante rispetto alle imprese, il mondo della finanza, la pubblica amministrazione e anche il Pnrr".

La crescita del reddito ha riguardato soprattutto i professionisti che hanno un'attività solida e ben avviata: 60% di casi per quelli con redditi oltre 100 mila euro e quasi 50% dei casi per quelli tra 50 e 100 mila euro. Solo un professionista su 5 segnala un andamento in calo, con un dato che sale a quasi il 40% per chi ha redditi più bassi sotto i 15 mila euro. (ANSA).