Usa: Powell, moderare velocità rialzi tassi forse già a dicembre

Il momento per moderare la velocità dei rialzi dei tassi di interesse potrebbe essere già in dicembre. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell intervenendo al Brookings Institution. Ma avverte che l'inflazione resta troppo alta e la Fed potrebbe dover mantenere una politica monetaria restrittiva per diverso tempo. Powell sottolinea che la strada è ancora lunga per far calare l'inflazione ma "non ci sono dubbi sul fatto che abbiamo fatto sostanziali progressi".