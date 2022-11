Manovra: Uil, avviare un percorso di mobilitazione

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Per sostenere le piattaforme unitarie sul lavoro, fisco e welfare anche oltre la manovra e per chiedere al governo di modificare le scelte in corso di discussione in Parlamento, la Uil chiede a Cisl e Cgil di avviare un percorso di mobilitazione regionale e\o territoriale e di categorie sui posti di lavoro. Percorso da articolare in accordo con i territori e non escludendo nessuno degli strumenti di mobilitazione sindacali". Così il documento approvato dall'esecutivo nazionale della Uil, secondo cui la legge di Bilancio "contiene molte scelte" che giudica "sbagliate" ed è "iniqua" sul blocco della rivalutazione per le pensioni sopra quattro volte il minimo. (ANSA).