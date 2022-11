Cambi: euro in rialzo a 1,0343 sul dollaro

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Euro in rialzo sul dollaro all'avvio degli scambi con un aumento dello 0,5% a 1,0343. Da settembre, quando aveva raggiunto i minimi, la moneta unica europea ha riguadagnato il 9% anche per via di un generale indebolimento del dollaro verso tutte le altre valute globali. Guadagna anche lo yebn a 138,56. (ANSA).