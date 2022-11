Borsa: Milano prudente con Europa e Wall Street, Tim -5%

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Si confermano positive ma con prudenza le Borse europee dopo l'avvio poco mosso Wall Street.

Il mercato attende indicazioni dal discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, per capire se la politica di rialzo dei tassi possa diventare più mite. Milano, poco toccata dai dati sull'inflazione come del resto gli altri listini dell'eurozona, guadagna lo 0,35%.

Scivola Tim ai livelli di un mese fa dopo essere finita due volte in asta di volatilità (-5% a 0,20 euro): c'è incertezza sul futuro del gruppo col tramonto dell'offerta di Cdp per la rete e col venir meno anche delle scommesse su un'opa totalitaria alla luce delle parole del sottosegretario Alessio Butti che ha invece aperto a un'opa parziale. Brilla invece Tenaris (+2,5%). Fuori dal paniere principale la Juventus cede lo 0,9%. (ANSA).