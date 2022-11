Usa: si raffredda mercato immobiliare, rallenta corsa prezzi

(ANSA) - NEW YORK, 29 NOV - La corsa dei prezzi delle case negli Stati Uniti rallenta. I prezzi nelle 20 maggiori città americane, misurati dall'indice S&P CoreLogic Case-Shiller, sono saliti in settembre del 10,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in rallentamento rispetto al 13% del mese precedente. I prezzi sono calati dell'1,5% rispetto al agosto.

