Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,61%)

(ANSA) - TOKYO, 29 NOV - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in calo, seguendo l'andamento ribassista egli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con attenzione a una possibile evoluzione delle proteste in Cina per l'imposizione dei lockdown anti-Covid decisi dalle autorità locali. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,61% a quota 27.991,50, con una perdita di 171 punti. Sul fronte dei cambi prosegue il rafforzamento dello yen sul dollaro a 138,50 e sull'euro a 143,40. (ANSA).