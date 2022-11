Ue, a dicembre proposta su fatturazione elettronica

(ANSA) - BRUXELLES, 28 NOV - "Gli Stati membri hanno perso 93 miliardi di euro di mancate entrate Iva nel 2020. In un momento in cui le esigenze di investimento continuano ad aumentare e le finanze pubbliche sono limitate da alti livelli di debito, sono perdite che non possiamo permetterci". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando al simposio sulla tassazione.

"L''introduzione di sistemi fatturazione elettronica (e-reporting) consentirà agli Stati membri di recuperare 11 miliardi di euro in più all'anno nei prossimi dieci anni in entrate Iva attualmente non riscosse. Il mese prossimo presenteremo una proposta", ha evidenziato. (ANSA).