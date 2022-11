Prezzi guerra: petrolio a minimi 2021, gas in flessione

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Petrolio ai minimi dal 2021 e gas in flessione. La settimana parte sotto il segno delle commodity. Ad Amsterdam i Ttf cedono quasi il 6%, poco sopra i 117 euro al megawattora (sotto i 116 il minimo fin ad ora).

Mentre Wti e Brent cedono oltre il 3%. Il primo viaggia sotto i 74 dollari al barile, mentre il secondo è a ridosso degli 81 dollari al barile.

Tra i metalli l'oro guadagna mezzo punto a 1.761 dollari l'oncia. Sul fronte agroalimentare in flessione tanto il grano duro (-0,3%) quanto il tenero (-1,2%) rispettivamente a 909,5 e 788 dollari per il contratto future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).