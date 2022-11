L'euro vola a 1,05 dollari, ai massimi da giugno

L'euro vola fino a 1,0497 dollari, a un soffio da 1,05, segnando i massimi da fine giugno sugli schermi Bloomberg.



Sul mercato pesano le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha detto che l'inflazione non ha raggiunto il 'picco' e spiegato che "alzeremo i tassi ulteriormente".



Poco prima i governatori olandese Klaas Knot e spagnolo Pablo de Cos hanno usato toni da 'falco' che potrebbero mettere in discussione le aspettative per un rialzo dei tassi cauto, inferiore ai 75 punti base, al meeting Bce del 15 dicembre.