Casamicciola: Mef,si lavora a sospensione termini versamenti

"A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'isola di Ischia lo scorso 26 novembre, il Governo sta predisponendo un'apposita normativa d'urgenza per consentire ai contribuenti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi in favore dei soggetti residenti o operanti nei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno".

Lo fa sapere il Ministero dell'economia e delle finanze in una nota.