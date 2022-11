Borsa:Europa giù con energia, prezzi gas e petrolio scendono

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - In Europa i mercati ritracciano e prevalgono gli ordini in vendita e in particolare sulle commodities, mentre il prezzo del gas naturale ad Amsterdam scende (-3,5% a 120 euro il megawattora) e il greggio è ai minimi dal 2021. La settimana si apre all'insegna del nervosismo tra gli operatori riconducibile alle proteste in Cina contro la politica Zero Covid. Londra cede lo 0,66%, Parigi lo 0,66%, Francoforte lo 0,67%, Milano lo 0,9%, Madrid lo 0,34%. La settimana sarà ricca di eventi, ricordano gli analisti, con particolare focus sull'inflazione dell'Eurozona (mercoledì) attesa rallentare a novembre al 10,4% dal 10,6% precedente, con il dato core che però dovrebbe restare stabile al 5% secondo il consenso degli economisti raccolto da Bloomberg. Da monitorare anche i Pmi cinesi (mercoledì) e il discorso del governatore Powell (giovedì) prima della pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro Usa (venerdì). (ANSA).