Borsa: Milano amplia calo -0,9% con Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - La seduta sulla Borsa di Milano prosegue in calo, l'indice Ftse Mib allarga le su perdite (-0,9%) sotto il peso di Saipem (-2,2%), Eni (-2%) ed Enel (-1,3%).

Ordini in vendita su tutti i titoli del settore energia e infrastrutture con A2A che perde il 2%, Italgas l'1,6%, Terna l'1,1%. Deboli anche le tlc con Tim che lascia l'1,8% anche se in miglioramento rispetto alle prime battute, Inwit perde l'1,08 per cento.

In controtendenza solo una manciata di titoli tra i quali Leonardo che guadagna l'1,3%, miste le banche con Unicredit e Banco Bpm che salgono dello 0,3% e Intesa che lascia lo 0,8 per cento. (ANSA).