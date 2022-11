Manovra: si accelera su Ponte Stretto, stop contenziosi

Si accelera sul Ponte sullo Stretto nell'ultima bozza della manovra con la prevista riattivazione della società Ponte Stretto Spa e la possibilità di Rfi e Anas di aumento di capitale fino a 50 milioni complessivi per la partecipazione alla società. Sospesi, tra l'atro, i contenziosi in corso. Dall'entrata in vigore della legge, infatti, "sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera. Entro 30 giorni la Società Stretto di Messina sottoscrive l'integrale rinuncia al contenzioso "a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa".