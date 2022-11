Banche:verso buy back meno generosi nel 2023, timori recessione

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le banche europee si avviano verso programmi di riacquisto di azioni proprie meno generosi rispetto a quelli di quest'anno che hanno visto operazioni per complessivi 33 miliardi di euro. Gli istituti di credito, infatti, stanno valutando un cambio di strategia per effetto del clima di incertezza e per la recessione economica.

Nel 2022, secondo una analisi di Bloomberg Intellingence, almeno venti delle maggiori banche europee hanno lanciato programmi di riacquisto, con in testa Ubs (5,4 miliardi di euro), Nordea (2,5 miliardi) e Lloyds (2,3 miliardi). Tuttavia negli ultimi dodici mesi i coefficienti di patrimonializzazione hanno subito una contrazione portando le banche, anche sulla spinta delle raccomandazioni delle banche centrali, ad avviare una seria riflessione sui buy back.

Il riacquisto di azioni proprio resta comunque il metodo preferito per la remunerazione degli azionisti, rispetto ai meno flessibili aumenti dei dividendi o alle grandi operazioni di fusione e acquisizione. (ANSA).