Prezzi guerra: gas in lieve calo, bene rame e petrolio

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Sui mercati telematici prezzi delle materie prime senza grandi sbalzi nell'ultima giornata della settimana: il gas, dopo una partenza in marginale rialzo, avvicinandosi alla boa di metà seduta scende del 2% a 121 euro al Megawattora, mentre il petrolio sale di quasi due punti percentuali restando però sotto gli 80 dollari al barile.

L'oro sale dello 0,4% a 1.753 dollari alla libbra mentre il rame, metallo che spesso segue i trend di ripresa economica mondiale, in rialzo dell'1,7% a quota 3,68. Tra gli alimentari sostanzialmente piatto il frumento, che passa di mano a 792 dollari per il contratto future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).