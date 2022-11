Fs: accordo con sindacati, 300 euro per bollette e benzina

Trecento euro in più di welfare per questo fine anno a tutti i ferrovieri. È il risultato di un accordo azienda sindacati per contenere la riduzione del potere di acquisto causato dall'aumento dei costi dell'energia e dei carburanti.



Il gruppo FS Italiane e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno sottoscritto un accordo che prevede per tutti i dipendenti del Gruppo un credito welfare aggiuntivo,pari a 300 euro,da utilizzare per misure come il rimborso per le utenze domestiche, il trasporto pubblico locale, i buoni carburante e i buoni spesa e altre misure.



"Merito della nostra norma sui fringe benefit", commenta il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini spiegando che il vantaggio riguarderà 60mila dipendenti.