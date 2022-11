Borsa: Tokyo, apertura piatta (-0,03%)

(ANSA) - TOKYO, 25 NOV - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana invariata, orfana dei segnali da Wall Street, dopo la festività del Thanksgiving, e in seguito ai dati sull'inflazione nella capitale Tokyo, ai massimi in 40 anni, al 3,6%.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei apre a quota 28.374,54 (-0,03%). Sul mercato dei cambi, le prospettive di un rallentamento della stretta monetaria da parte della Federal Reserve americana danno impulso alla rivalutazione dello yen sul dollaro, a 138,40, e sull'euro a un livello di 144,10 (ANSA).