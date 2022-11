Borsa: Milano incerta con Europa in attesa scelte della Bce

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Pochi movimenti sui listini azionari europei, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto le prossime scelte della Bce, stretta tra un'inflazione sempre forte e il rischio recessione prolungata se continuasse ad alzare con forza i tassi anche l'anno prossimo.

In questo quadro tutti i mercati azionari restano cauti, nonostante l'aumento del Pil tedesco di una frazione sopra le stime e il sentiment dei consumatori tedeschi di fatto invariato. Piazza Affari, con lo spread in leggero rialzo a quota 184, ondeggia così attorno alla parità (Ftse Mib -0,05%) con Saipem tra i titoli principali in calo dell'1,4% poco sopra quota un euro. Bene per contro A2a, che cresce di un punto percentuale a quota 1,3 euro. (ANSA).