Borsa: Europa resta piatta guardando a Bce, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - I mercati azionari europei guardano alla boa di metà giornata sempre ondeggiando di poche frazioni attorno alla parità, con gli operatori che vorrebbero segnali chiari da Fed e Bce, strette tra l'inflazione sempre forte e il rischio recessione prolungata se continuassero ad alzare in modo consistente i tassi anche l'anno prossimo.

La Borsa di Amsterdam sale infatti dello 0,3%, Londra dello 0,2%, con Madrid e Milano nell'indice Ftse Mib in aumento dello 0,1%. In calo invece di uno speculare 0,1% Parigi e Francoforte.

Leggermente negativa Mosca, con il gas in calo dell'1% a 122 euro dopo un avvio lievemente in rialzo.

In questo clima in Piazza Affari il titolo migliore resta quello di A2a che sale dell'1,5% a 1,31 euro, seguito da Poste ed Eni che crescono di oltre un punto percentuale. Fiacco per contro Stm, che cede lo 0,6%. Nel paniere a bassa capitalizzazione, buoni acquisti sull'azione MfeB, che sale di oltre tre punti percentuali a 0,57 euro. (ANSA).