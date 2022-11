Tesoro: lieve calo rendimenti Btp due anni in asta al 2,75%

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il Tesoro ha collocato in asta titoli di Stato per 2,75 miliardi di euro complessivi. In particolare sono stati ceduti Btp con scadenza maggio 2024 per 1,25 miliardi di euro con un rendimento al 2,75% contro il 2,88% dell'asta del mese scorso. Collocati anche Btp scadenza novembre 2024 (13esima tranche) con rendimento al 2,54%. (ANSA).