Prezzi di guerra: gas in altalena, petrolio in calo

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Prezzi del gas in altalena, petrolio in calo e oro in rialzo dopo le indicazioni della Fed che rallenta il suo piano di rialzo dei tassi. Ancora in stallo invece la Ue sul price cap, la riunione dei ministri dell'Energia europei ha terminato l'esame dei meccanismi di solidarietà sulle forniture di gas ma si andrà a un consiglio straordinario prima di trovare un'intesa. Ad Amsterdam intanto il Ttf scivola del 4% a 124,4 euro, il contratto Wti sul greggio cede lo 0,22% a 77,77 dollari mentre l'oro si apprezza dell'1% a 1.755 dollari. (ANSA).