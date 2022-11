Borsa: Milano positiva con Europa senza Wall Street, Tim +3%

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Piazza Affari è positiva (+0,44%) ma procede con cautela al pari degli altri listini europei. In una giornata che non vedrà il contribuito di Wall Street, chiusa per il Thanksgiving, Francoforte è la migliore (+0,89%), spinta dall'indice Ifo sopra le attese, seguita da Parigi (+0,55%) e con Londra in coda (+0,11%).

A Milano ha allungato il passo Tim (+3,1%) sulle scommesse per le prossime decisioni del governo sulla rete. Sul podio anche Recordati (+2,2%) e Saipem (+1,6%) mentre in fondo al paniere principale si sono Prysmian (-1,5%), Banco Bpm (-1,3%) e Moncler (-0,7%). (ANSA).