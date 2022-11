Borsa: Europa stabile, mercato riflette su Fed

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Londra e Parigi aprono piatte, con una variazione frazionale dello 0,05% e dello 0,08%, Francoforte e Madrid in leggero rialzo dello 0,2% e Milano spinta dai titoli petroliferi accenna un rialzo più solido dello 0,38 per cento.

La cautela in apertura secondo gli operatori nasce dopo i segnali della Fed, il mercato sta 'digerendo' le indicazioni arrivate sul possibile rallentamento dei piani di rialzo dei tassi. (ANSA).