Bnp: spegne in anticipo insegne grandi edifici in Italia

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il gruppo Bnp Paribas in Italia spegne alle 19:30, e non più a mezzanotte, le insegne sulla direzione generale a Roma e gli altri grandi edifici, per "un effettivo risparmio energetico e per diffondere un messaggio di sensibilizzazione su questo tema". Come si legge in una nota, la misura riguarda a Roma la Direzione Generale di Bnl; a Milano e Assago, le sedi del Gruppo Bnp Paribas in Italia; a Firenze, gli headquarters di Arval e Findomestic, oltre alle filiali Bnl e Findomestic presenti su tutto il territorio nazionale.

La riduzione dell'orario si stima potrà portare ad un risparmio totale - calcolato su base annua - di oltre 600 MWh in termini di consumo energetico, che corrisponde a 147,4 tonnellate in meno di C02.

Nelle agenzie Bnl e Findomestic, in particolare, "lo spegnimento sarà realizzato senza pregiudicare continuità e accessibilità del servizio: le aree Atm resteranno infatti accese, in modo da essere non solo individuabili per esigenze di prelevamento e per le diverse funzioni che gli sportelli evoluti prevedono, ma anche per offrire un servizio in tutta sicurezza".

Secondo Elena Goitini, Amministratore Delegato di Bnl e responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia, "promuovere concretamente il "Positive Banking" in Bnl Bnp Paribas significa leggere il contesto, capirne le sfide e trovare soluzioni per affrontarle. Il risparmio energetico è una sfida attuale che tocca tutti. In questo senso, la nostra iniziativa vuole essere un segnale tangibile di responsabilità e sensibilizzazione".

