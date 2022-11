Ad ottobre autorizzate 44 mln ore cig, -55,7% sul 2021

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate ad ottobre sono state circa 44 milioni, il 23,7% in più rispetto al settembre (35,6 milioni) e il 55,7% in meno rispetto a ottobre 2021. Lo rileva l'Inps sottolineando che 38,2 milioni sono stati autorizzati per la cassa integrazione e 5,8 milioni per i Fondi di solidarietà. Nei primi 10 mesi dell'anno sono stati autorizzati quasi 387 milioni di ore di cassa integrazione (-76,43% sullo stesso periodo del 2021) e oltre 120 milioni di ore dai Fondi di solidarietà con un calo dell'87,57%. (ANSA).