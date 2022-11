Via Montenapoleone a Milano più costosa in Ue per canoni affitto

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Via Montenapoleone a Milano sale sul podio come la terza via commerciale più costosa al mondo, con canoni medi di 14.547 euro al metro quadrato all'anno e, per la prima volta, diventa la prima via dello shopping in Europa.

E' quanto emerge dal report 'Main streets across the world" di Cushman & Wakefield che monitora le principali vie del retail in 92 città nel mondo e stila la classifica delle più care in base al valore dei canoni prime.

Via Montenapoleone ha superato New Bond Street a Londra e Avenue des Champs Élysées a Parigi, rispettivamente al quarto e quinto posto nella classifica globale. La via dello shopping milanese si posiziona dopo la Fifth Avenue di New York (con canoni medi di 21.076 euro al metro quadrato all'anno) e Tsim Sha Tsui di Hong Kong (15.134 euro). (ANSA).